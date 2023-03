Aumento stipendi docenti 2023, fino a 124 euro in più in busta paga: ecco per chi e da quando (Di lunedì 20 marzo 2023) Erano stati annunciati da tempo, ora sembra si tratti di un annuncio che sta per diventare realtà: l‘Aumento degli stipendi dei docenti. Con lo sblocco dei 300 milioni aggiunti all’accordo tra sindacati e governo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, infatti, gli aumenti delle buste paghe per i docenti dovrebbero diventare una realtà. Si tratterà di un incremento di 124 euro lordi al mese che dovrebbe diventare effettivo tra aprile e maggio prossimo. L’Aumento delle buste paga dei docenti In buona sostanza è il secondo Aumento nel giro di pochi mesi. Il primo era stato di 101 euro, il secondo di 23 euro. Una decisione che è finalizzato a dare sostegno al ruolo dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) Erano stati annunciati da tempo, ora sembra si tratti di un annuncio che sta per diventare realtà: l‘deglidei. Con lo sblocco dei 300 milioni aggiunti all’accordo tra sindacati e governo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, infatti, gli aumenti delle buste paghe per idovrebbero diventare una realtà. Si tratterà di un incremento di 124lordi al mese che dovrebbe diventare effettivo tra aprile e maggio prossimo. L’delle bustedeiIn buona sostanza è il secondonel giro di pochi mesi. Il primo era stato di 101, il secondo di 23. Una decisione che è finalizzato a dare sostegno al ruolo dei ...

