(Di lunedì 20 marzo 2023)– Martedì 21 marzo la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio concernente la realizzazione del collegamento intermodale, tratta autostradale(Tor de’ Cenci)-nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario, svolgerà in videoconferenza le seguenti: ore 11.40 Comitato “No bretella Cisterna Valmontone”; ore 12 Comitato “No corridoio”; ore 12.20 Italia Nostra; ore 12.40 Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral spa. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Audizioni sull’autostrada Roma-Latina -

...relative alla gestione del tratto marchigiano dell'A14. La Attività Produttive proseguirà il ciclo dinell'... La Lavoro , con la Affari Sociali , dibatterà'istituzione di una ......relative alla gestione del tratto marchigiano dell'A14. La Attività Produttive proseguirà il ciclo dinell'... La Lavoro , con la Affari Sociali , dibatterà'istituzione di una ......rete ordinaria dalle 19 e dalle 22 quelli siti in. Nel ... In mattinata, nelleparlamentari sul decreto ... In base alla legge'erogazione dei servizi minimi(un distributore ...