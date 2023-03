Audizioni su separazione carriere in magistratura

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Martedì 21 marzo la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia didellegiudicante e requirente della, svolgerà in videoconferenza le seguenti: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi “Link Campus University” di Roma Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l’Università Federico II di Napoli L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 12. L'articolo L'Opinionista.