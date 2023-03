Attaccante del Lecco espulso prima di entrare in campo: sorpreso a fare pipì sul prato (Di lunedì 20 marzo 2023) Attaccante del Lecco espulso: sorpreso a fare pipì in campo Nella giornata di ieri, 19 marzo, nel corso delle partite di calcio di Serie C, allo stadio Garilli di Piacenza è successo l’incredibile. Cristian Bunino, Attaccante classe 1996 del Lecco, è stato espulso dal campo perché espletava i propri bisogni fisiologici durante la partita. Bunino è stato sorpreso dall’arbitro a fare la pipì, appartato in un angolo nascosto dello stadio, prima di essere chiamato dall’allenatore in campo a giocare. Era il 76esimo minuto di una partita di stagione importantissima ai fini della promozione in serie B. Il direttore di gara, ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023)delinNella giornata di ieri, 19 marzo, nel corso delle partite di calcio di Serie C, allo stadio Garilli di Piacenza è successo l’incredibile. Cristian Bunino,classe 1996 del, è statodalperché espletava i propri bisogni fisiologici durante la partita. Bunino è statodall’arbitro ala, appartato in un angolo nascosto dello stadio,di essere chiamato dall’allenatore ina giocare. Era il 76esimo minuto di una partita di stagione importantissima ai fini della promozione in serie B. Il direttore di gara, ...

