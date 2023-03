ATP Miami 2023: il tabellone di Matteo Berrettini. Debutto abbordabile, poi De Minaur e agli ottavi Medvedev… (Di lunedì 20 marzo 2023) Reduce da un primo scorcio di 2023 davvero pessimo, Matteo Berrettini è alla ricerca di risposte e di segnali positivi in vista dell’imminente Masters 1000 di Miami. Uscito di scena al primo turno nei due tornei più importanti disputati sinora in stagione, contro Andy Murray agli Australian Open e Taro Daniel a Indian Wells, il tennista romano vuole sbloccarsi e ritrovare fiducia nel suo gioco. Il 26enne azzurro, testa di serie n.19 del seeding in Florida, usufruisce di un bye al primo turno e farà dunque il suo Debutto contro il vincitore del match tra lo statunitense Mackenzie McDonald (56° al mondo) ed il colombiano Daniel Elahi Galan (91° nel ranking ATP). Una sfida non banale ma tutto sommato alla portata del finalista di Wimbledon 2021, anche in un periodo di crisi tecnica come ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Reduce da un primo scorcio didavvero pessimo,è alla ricerca di risposte e di segnali positivi in vista dell’imminente Masters 1000 di. Uscito di scena al primo turno nei due tornei più importanti disputati sinora in stagione, contro Andy MurrayAustralian Open e Taro Daniel a Indian Wells, il tennista romano vuole sbloccarsi e ritrovare fiducia nel suo gioco. Il 26enne azzurro, testa di serie n.19 del seeding in Florida, usufruisce di un bye al primo turno e farà dunque il suocontro il vincitore del match tra lo statunitense Mackenzie McDonald (56° al mondo) ed il colombiano Daniel Elahi Galan (91° nel ranking ATP). Una sfida non banale ma tutto sommato alla portata del finalista di Wimbledon 2021, anche in un periodo di crisi tecnica come ...

