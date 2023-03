ATP Miami 2023: il tabellone di Jannik Sinner. Ostacoli Rublev, Dimitrov, Ruud o Zverev prima della possibile rivincita con Alcaraz (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è tempo di metabolizzare il ko in semifinale di Indian Wells che Jannik Sinner ha l’opportunità di rifarsi in un altro Masters1000. Dopo la California, è il turno della Florida, con il torneo di Miami, lì dove due anni fa si rivelò agli occhi del mondo spingendosi fino alla finale persa con Hubert Hurkacz. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e l’azzurro è diventato uno dei giocatori più regolari del circuito. Vediamo quale è il cammino che lo aspetta. Jannik è stato inserito nella parte alta del tabellone, di conseguenza dalla stessa parte di Carlos Alcaraz con cui potrebbe riaccoppiarsi in semifinale, e, da decima testa di serie, ha diritto ad un bye che lo porta immediatamente al secondo turno. Il debutto sarà dunque contro uno fra un qualificato ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è tempo di metabolizzare il ko in semifinale di Indian Wells cheha l’opportunità di rifarsi in un altro Masters1000. Dopo la California, è il turnoFlorida, con il torneo di, lì dove due anni fa si rivelò agli occhi del mondo spingendosi fino alla finale persa con Hubert Hurkacz. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e l’azzurro è diventato uno dei giocatori più regolari del circuito. Vediamo quale è il cammino che lo aspetta.è stato inserito nella parte alta del, di conseguenza dalla stessa parte di Carloscon cui potrebbe riaccoppiarsi in semifinale, e, da decima testa di serie, ha diritto ad un bye che lo porta immediatamente al secondo turno. Il debutto sarà dunque contro uno fra un qualificato ed ...

