Atp Masters 1000 Indian Wells 2023 | il montepremi e il prize money

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Tanti i ritiri avvenuti nel corso delle ultime settimane, tra cui quelli di Rafael Nadal e Nick Kyrgios, certamente tra i più attesi dal pubblico americano. Altri come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono in dubbio, il primo per questioni burocratiche, il secondo perché reduce dall’infortunio nella finale di Rio de Janeiro. Chi arriva in perfette condizioni fisiche e mentali è invece Daniil Medvedev. Punta al grande risultato anche Jannik Sinner, mentre al momento non si conoscono le condizioni di Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è in crisi nera di risultati, ma l’Italia potrà contare nel ...

Rohan Bopanna proved age was just a number after becoming the oldest ATP Masters 1000 champion at 43 years old, with victory in the BNP Paribas Open men's doubles.Injury-hit Rafael Nadal has dropped out of the world's top ten for the first time since 2005, but a Spaniard tops the men's tennis rankings in Carlos Alcaraz.