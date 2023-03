ATP Indian Wells, Jannik Sinner unico ad impensierire Carlos Alcaraz. Il dato dei punti e degli scambi lunghi (Di lunedì 20 marzo 2023) Calato il sipario sul Masters1000 di Indian Wells. Il torneo californiano ha eletto Carlos Alcaraz nuovo padrone, tornato sul trono del n.1 del mondo e sfruttando l’assenza di Novak Djokovic. Nole ai box per la questione “vaccino anti-Covid” e Carlitos da percorso netto nei suoi incontri sul cemento statunitense: nessun set perso e l’impressione di aver compiuto uno step dal punto di vista mentale più che tecnico. “Il mio tennis non è cambiato, gestisco meglio la pressione“, le parole dopo il trionfo in Finale contro Daniil Medvedev per 6-3 6-2. Un concetto significativo per un ragazzo così giovane, classe 2003, che però ha già nella propria bacheca tre titoli 1000 e uno Slam (US Open). Tutto sembra apparecchiato per essere uno dei giocatori che potranno primeggiare nel circuito, ma nello stesso tempo c’è anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Calato il sipario sul Masters1000 di. Il torneo californiano ha elettonuovo padrone, tornato sul trono del n.1 del mondo e sfruttando l’assenza di Novak Djokovic. Nole ai box per la questione “vaccino anti-Covid” e Carlitos da percorso netto nei suoi incontri sul cemento statunitense: nessun set perso e l’impressione di aver compiuto uno step dal punto di vista mentale più che tecnico. “Il mio tennis non è cambiato, gestisco meglio la pressione“, le parole dopo il trionfo in Finale contro Daniil Medvedev per 6-3 6-2. Un concetto significativo per un ragazzo così giovane, classe 2003, che però ha già nella propria bacheca tre titoli 1000 e uno Slam (US Open). Tutto sembra apparecchiato per essere uno dei giocatori che potranno primeggiare nel circuito, ma nello stesso tempo c’è anche ...

