ATP Indian Wells 2023, Carlos Alcaraz domina Daniil Medvedev in Finale e torna n.1 del mondo! (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è stata partita. Finale a senso unico quella del Masters1000 di Indian Wells tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Il funambolico iberico ha sconfitto nettamente il n.6 del ranking con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 12 minuti. Un match, come detto, comandato dall’inizio alla fine da Carlitos, eccezionale in ogni esecuzione e anche un po’ aiutato da un Medvedev che non ha di certo espresso il proprio miglior tennis, a prescindere dai grossi meriti dello spagnolo. Titolo, dunque, strameritato per Alcaraz che mette in bacheca il terzo Masters1000 della carriera, senza perdere un set in questo caso. Risultato poi che gli consente di tornare in vetta alla classifica mondiale. Un primato da ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è stata partita.a senso unico quella del Masters1000 ditra lo spagnoloe il russo. Il funambolico iberico ha sconfitto nettamente il n.6 del ranking con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 12 minuti. Un match, come detto, comandato dall’inizio alla fine da Carlitos, eccezionale in ogni esecuzione e anche un po’ aiutato da unche non ha di certo espresso il proprio miglior tennis, a prescindere dai grossi meriti dello spagnolo. Titolo, dunque, strameritato perche mette in bacheca il terzo Masters1000 della carriera, senza perdere un set in questo caso. Risultato poi che gli consente dire in vetta alla classifica mondiale. Un primato da ...

