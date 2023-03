ATP Indian Wells 2023 | Carlos Alcaraz annichilisce Daniil Medvedev in Finale e torna n 1 del mondo!

(Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è stata partita.a senso unico quella del Masters1000 ditra lo spagnoloe il russo. Il funambolico iberico ha sconfitto nettamente il n.6 del ranking con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match, come detto, comandato dall’inizio alla fine da Carlitos, eccezionale in ogni esecuzione e anche un po’ aiutato da unche non ha di certo espresso il proprio miglior tennis, a prescindere dai grossi meriti dell’iberico. Titolo, dunque, strameritato perche mette in bacheca il terzo Masters1000 della carriera, senza perdere un set in questo caso. Risultato poi che gli consente dire in vetta alla classifica mondiale. Un ...

secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari andato in scena sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden.

Atp di Indian Wells: Medvedev ko, vince Alcaraz - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta il Masters 1000 di Indian Wells, ottavo titolo Atp della sua carriera, battendo 6-3 6-2 il 27enne russo Daniil Medvedev. (ANSA) ...Show dello spagnolo che ha impiegato poco più di un'ora per battere il tennista russo, al primo ko dopo 19 vittorie consecutive. Per Alcaraz si tratta dell'ottavo titolo in carriera, il terzo 1000 dop ...