Atp e Wta 2023, i tabelloni dei tornei della stagione (Di lunedì 20 marzo 2023) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2023. Si parte a gennaio con la nuova United Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. 2023 che si preannuncia decisamente interessante sia a livello maschile che femminile. Carlos Alcaraz riuscirà a confermarsi al top del ranking o Novak Djokovic si riprenderà lo scettro? Sul circuito Wta Iga Swiatek sarà la dominatrice anche nel nuovo anno? Lo scopriremo insieme nel corso di questi undici mesi di stagione. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draws settimana per settimana dei tornei in corso.

