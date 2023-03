Ato: “Si sta facendo tutto il possibile per definire la partita in tempi rapidi” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente Vittorio D’Alessio ed il consiglio d’ambito dell’ATO Rifiuti respingono con fermezza le accuse mosse – alla vigilia dello sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente – nei confronti dell’ente per “i ritardi accumulati rispetto alla scadenza del 30 marzo”. Giova ricordare che l’attuale consiglio d’ambito si è insediato meno di un anno fa e, in dodici mesi, ha realizzato passi importanti nell’ambito del percorso per l’acquisizione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni di competenza. I vertici dell’Ato hanno avviato, in prima battuta, un confronto con tutte le componenti, dalle organizzazioni sindacali agli imprenditori, fino alle associazioni. Quindi, con grande solerzia, hanno mosso i primi passi per arrivare, nel più breve tempo possibile, alla definizione del percorso di acquisizione della gestione del ciclo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente Vittorio D’Alessio ed il consiglio d’ambito dell’ATO Rifiuti respingono con fermezza le accuse mosse – alla vigilia dello sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente – nei confronti dell’ente per “i ritardi accumulati rispetto alla scadenza del 30 marzo”. Giova ricordare che l’attuale consiglio d’ambito si è insediato meno di un anno fa e, in dodici mesi, ha realizzato passi importanti nell’ambito del percorso per l’acquisizione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni di competenza. I vertici dell’Ato hanno avviato, in prima battuta, un confronto con tutte le componenti, dalle organizzazioni sindacali agli imprenditori, fino alle associazioni. Quindi, con grande solerzia, hanno mosso i primi passi per arrivare, nel più breve tempo, alla definizione del percorso di acquisizione della gestione del ciclo ...

