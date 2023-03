Atalanta, Scalvini: «Spero di vincere in Nazionale. Convocazione? Dipende dallo spazio nei club» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del giovane difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini in Nazionale alla vigilia degli Europei 2024 Al ritiro a Coverciano della Nazionale alla vigilia delle qualificazioni ad EURO 2024, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Sono stato felicissimo della vittoria ad EURO 2020, Spero di poterla vivere anche io un giorno e di imitare un’esultanza come quella di Pessina contro l’Austria. Quando sei in U21 pensi di essere vicino alla Nazionale maggiore ma non è così. Magari viene chiamato uno che non era prima nel giro. Dipende da quanto giochi con il tuo club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del giovane difensore dell’Giorgioinalla vigilia degli Europei 2024 Al ritiro a Coverciano dellaalla vigilia delle qualificazioni ad EURO 2024, il difensore dell’Giorgioha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Sono stato felicissimo della vittoria ad EURO 2020,di poterla vivere anche io un giorno e di imitare un’esultanza come quella di Pessina contro l’Austria. Quando sei in U21 pensi di essere vicino allamaggiore ma non è così. Magari viene chiamato uno che non era prima nel giro.da quanto giochi con il tuo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Atalanta: la speranza di #Scalvini - JumpedGoldoni : @PandArancio D'altronde l'Atalanta non ci ha mai rifilato pacchi negli ultimi anni, io farei Fabbian + 50M per il p… - EmpoliFC : 76' 1-1 #AtalantaEmpoli Cambio Atalanta, dentro Lookman per Scalvini - Atalanta_BC : #AtalantaEmpoli | 0-1 | 55' ?? Super chiusura di #Scalvini in angolo. ?? Scalvini with a desperate clearance. #SerieA #GoAtalantaGo ??? - atalanta_vegas : Scalvini. ???? -