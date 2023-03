Atalanta-Plus500, separazione a fine stagione? La crisi finanziaria colpisce lo sponsor nerazzurro (Di lunedì 20 marzo 2023) Una crisi finanziaria che può influenzare, in parte, l’Atalanta per quanto concerne lo sponsor ufficiale dell’anno prossimo Atalanta e Plus500 hanno stilato nell’estate del 2020 un contratto triennale, ma a fine stagione potrebbe esserci una separazione dettata dalla crisi finanziaria che stanno attraversano le piattaforme di trading legate alle cripto valute. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’attuale sponsor principale della società bergamasca ha riscontrato un crollo superiore al 10%: con serio rischio di influenzare anche gli incassi della Dea. Non è da escludere un cambiamento alla scadenza del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Unache può influenzare, in parte, l’per quanto concerne loufficiale dell’anno prossimohanno stilato nell’estate del 2020 un contratto triennale, ma apotrebbe esserci unadettata dallache stanno attraversano le piattaforme di trading legate alle cripto valute. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’attualeprincipale della società bergamasca ha riscontrato un crollo superiore al 10%: con serio rischio di influenzare anche gli incassi della Dea. Non è da escludere un cambiamento alla scadenza del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Crash di Standard Chartered e Plus500: l'Atalanta rischia di perdere uno dei suoi sponsor principali… - PippaMezza : @Atalanta_BC @Plus500 Che puüüra sceccc????! Menomale che #Hojlund c'è ?? - THEAEROPROJECT : @Atalanta_BC @Plus500 Speriamo faccia la partita come si deve - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro l'Empoli! ?? How we line up for #AtalantaEmpoli! @Plus500 | #SerieA #GoAtalantaGo ???? - asalerno597 : @Atalanta_BC @Plus500 Grande Napoli hai mandato ko questi razzisti polentoni ???? -