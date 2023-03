Atalanta, l’ex Carrera: «Europa alla portata viste le potenzialità» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole dell’ex difensore dell’Atalanta Massimo Carrera sul rush finale degli uomini di Gian Piero Gasperini verso l’Europa Tramite L’Eco di Bergamo, l’ex bandiera dell’Atalanta Massimo Carrera ha parlato della stagione dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro l’Empoli: importante per la rincorsa all’Europa. LE PAROLE – «Ritengo che questa Atalanta abbia potenzialità oggettive che la pongono nella fascia alta di questa Serie A: l’Europa è ampiamente alla sua portata, considerando anche il vantaggio che ha ottenuto in questa stagione. Dopo questa sosta resteranno in palio 33 punti e mancano ancora molti scontri diretti. La forza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole deldifensore dell’Massimosul rush finale degli uomini di Gian Piero Gasperini verso l’Tramite L’Eco di Bergamo,bandiera dell’Massimoha parlato della stagione dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro l’Empoli: importante per la rincorsa all’. LE PAROLE – «Ritengo che questaabbiaoggettive che la pongono nella fascia alta di questa Serie A: l’è ampiamentesua, considerando anche il vantaggio che ha ottenuto in questa stagione. Dopo questa sosta resteranno in palio 33 punti e mancano ancora molti scontri diretti. La forza ...

