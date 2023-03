“Asterix e l’Iris bianco” | esce il 40esimo albo Sarà pubblicato in anteprima mondiale il 26 ottobre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afnewsinfo : E’ primavera e si svela Asterix e l’Iris Bianco! Voilà, ecco il numero 40! Qui nel comunicato stampa italiano … Le… -

Bianco è il titolo dell'albo numero 40 di, in uscita il prossimo 2 novembre.'annuncio viene dato oggi, lunedì 20 marzo, da Sky TG24 in anteprima esclusiva per'Italia (in ...Ancora vivo - alle 21 su(Azione, Drammatico, Thriller, 1996,...per caso in mezzo a una guerra tra due bande criminali durante'... Momentum: Il Trailer Ufficiale del Film - HDcontro ...Il fuggitivo - alle 21 su(Thriller, 1993, durata: 137 Min) Un film di Andrew Davis, con ... Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck,