Asterischi e schwa | l’Accademia della Crusca smonta il politically correct | «No all’introduzione artificiosa di segni grafici frutto di un’ideologia»

Che fare dunque, all'atto pratico Senza dubbio, dice l'Accademia, scordarsi di introdurre nuovi segni fonetici 'fuori luogo' come. "È da escludere nella lingua giuridica l'uso di ...E anche lo, "l' dell'alfabeto fonetico internazionale che rappresenta la vocale centrale propria di molte lingue, non presente in italiano". Per due ordini di ragioni. La prima: "la lingua è ...Riguardo allao scevà () e glila risposta è stata drastica: non devono essere utilizzati segni grafici che non hanno una corrispondenza fonetica nel parlato. La, infatti, non ...

Asterischi e schwa, l'Accademia della Crusca smonta il politically ... Open

L'Accademia della Crusca, rispondendo al quesito della Corte di Cassazione, ha sancito le nuove regole del linguaggio inclusivo.I suggerimenti dell’Accademia della Crusca sulla scrittura negli atti giudiziari rispettosa della parità di genere: no all'articolo davanti al nome, sì alle professioni declinate al femminile ...