Asse Pechino-Mosca: Xi vola da Putin, piano per la pace (e non solo) (Di lunedì 20 marzo 2023) Xi Jinping – rieletto da poco per la terza volta alla guida della Repubblica popolare cinese – vola da Putin per una visita che il Cremlino definisce "una pietra miliare" a conferma "della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi" – fa sapere il Presidente russo. Xi vola da Putin "Sarà "un viaggio di pace", dice Xi mentre il mondo spera nella missione del presidente cinese a Mosca che – almeno nelle intenzioni – dovrebbe portare all'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina: già oggi in programma un primo incontro con lo "zar", in un pranzo informale. Ma bisognerà attendere domani, martedì, 21 marzo, per l'avvio formale con inizio nella Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino. piano per la pace Non è mistero ...

