Asl Napoli 1 | per i ‘furbetti del cartellino’ 101 mesi senza stipendio e 2 licenziamenti Verdoliva | “Si definisce un capitolo doloroso”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso nei giorni scorsi il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti dell’ASL1 Centro coinvolti e condannati nell’ambito dell’indagine nota alle cronache come “I furbetti del cartellino”. Così come le condanne emesse in primo grado dal Tribunale di, Prima Sezione Penale (in data 2 dicembre 2022), le sanzioni disciplinari comminate nei giorni scorsi riguardano i 33 dipendenti condannati, per i quali sono state definite sospensionidiritto alla retribuzione, mentre per i 49 assolti sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità sotto il profilo disciplinare ovvero per iniziative funzionali a conseguire il danno non patrimoniale. Nel complesso, le sospensioni – che avranno decorrenza dal 01 aprile 2023 e non risparmiano il ...

Si e concluso nei giorni scorsi il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti dell'1 Centro coinvolti e condannati nell'ambito dell'indagine nota alle cronache come "I furbetti del cartellino". Cosi come le condanne emesse in primo grado dal Tribunale di, Prima

