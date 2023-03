Ascolti tv, ‘Resta con me’ vince la serata (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Resta con me’, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, si è aggiudicata la prima serata di ieri con il 19% di share e 3.243.000 telespettatori. Canale 5 con ‘Lo Show dei Record’ ha totalizzato 2.168.000 telespettatori con il 13,8%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 ha ottenuto 2.216.000 telespettatori pari all’11,4% e, a seguire, nella sezione ‘Il Tavolo’, ne ha raccolti 1.419.000 con il 10%. Su Tv8 il GP Arabia Saudita di F1 ha avuto un seguito di 1.272.000 telespettatori con il 6,9% di share e su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 945.000 telespettatori (5,4%). Su Rai2 la serie ‘Blue Bloods 13’ ha registrato 833.000 telespettatori e il 4,26% nel primo episodio e 754.000 e il 4% nel secondo. Su La7 ‘Non è l’Arena’ ha interessato 706.000 telespettatori pari al 5% di share mentre Retequattro con ‘Zona Bianca’ ha conquistato 498.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –con me’, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, si è aggiudicata la primadi ieri con il 19% di share e 3.243.000 telespettatori. Canale 5 con ‘Lo Show dei Record’ ha totalizzato 2.168.000 telespettatori con il 13,8%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 ha ottenuto 2.216.000 telespettatori pari all’11,4% e, a seguire, nella sezione ‘Il Tavolo’, ne ha raccolti 1.419.000 con il 10%. Su Tv8 il GP Arabia Saudita di F1 ha avuto un seguito di 1.272.000 telespettatori con il 6,9% di share e su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 945.000 telespettatori (5,4%). Su Rai2 la serie ‘Blue Bloods 13’ ha registrato 833.000 telespettatori e il 4,26% nel primo episodio e 754.000 e il 4% nel secondo. Su La7 ‘Non è l’Arena’ ha interessato 706.000 telespettatori pari al 5% di share mentre Retequattro con ‘Zona Bianca’ ha conquistato 498.000 ...

Ascolti tv ieri Mara Venier, Francesca Fialdini: via Amici, resta Verissimo

Domenica In contro le soap: ecco com'è andato in ascolti il pomeriggio del 19 marzo Da un articolo di TvBlog dedicato agli ascolti di ieri di tutti i programmi andati in onda nelle varie fasce orarie ...

Ascolti 19 marzo, Lo show dei record basso: Scotti, scontro con Resta con me

Ancora una domenica, quella di ieri 19 marzo 2023, in cui a sfidarsi in termini di ascolti sono stati la serie tv Resta con me in prima visione, andata in onda sul primo canale della Rai, e il programma Lo show dei record in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Nelle domeniche ...

Mogol - Lavezzi, la "premiata ditta" mostra i suoi Capolavori Nascosti

Le altre canzoni, scelte tra oltre 250 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ... Non resta che prenderne atto e ballare Durerebbe un'ora di Colombre è una canzone in cui tutto può ...