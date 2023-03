Ascolti tv Resta con me e Lo Show dei record | chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 19 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Lo Show dei record, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 19 marzo 202… - polizzi09davide : RT @SocietaLibera: Lo spionaggio di #Meloni e #Schlein è continuo eccitante per quel che resta dell'#informazione. E' pettegolezzo per #co… - tomcorradini : RT @SocietaLibera: Lo spionaggio di #Meloni e #Schlein è continuo eccitante per quel che resta dell'#informazione. E' pettegolezzo per #co… - CurzioRaffaele : RT @SocietaLibera: Lo spionaggio di #Meloni e #Schlein è continuo eccitante per quel che resta dell'#informazione. E' pettegolezzo per #co… - SocietaLibera : Lo spionaggio di #Meloni e #Schlein è continuo eccitante per quel che resta dell'#informazione. E' pettegolezzo pe… -

Sta andando in onda proprio in queste ore la quinta puntata dicon me , la fiction di Rai1 che domenica dopo domenica sta catturando il pubblico con ottimi. Tra i personaggi più discussi c'è la sorella maggiore della protagonista Paola Montella, ...Manca pochissimo per l'inizio della quinta puntata dicon me in onda stasera dalle 21:30 circa su Rai1. Questa nuova serie tv con protagonista ...affetto come testimoniano gli ottimi. E ...... 'If This Was a Movie (Taylor's Version)' ha collezionato milioni dinel suo primo giorno ... torna indietro, torna da me Come faresti, faresti se questo fosse un filmfuori sotto la ...

Ascolti tv: chi ha vinto tra "Resta con me" e "Lo Show dei Record" Today.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...restando fuori dalle liti. Mentre Micol continua a sottolineare che la schermitrice ha solo come scopo quello di portare allo stremo la pazienza altrui. In questo frangente, Antonella arriva in ...