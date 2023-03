Ascolti TV | Domenica 19 marzo 2023. Resta con Me vince col 19% (3,24 mln), i Record 13.8% (2,16 mln), Fazio 11.4% e 10%, Tv8 al 6.9% con la Formula 1 (Di lunedì 20 marzo 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Domenica 19 marzo 2023, su Rai1 Resta con Me ha conquistato 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.168.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 792.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 945.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 498.000 spettatori (3.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita di Formula 1 segna 1.272.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 marzo 2023)con Me Nella serata di ieri,19, su Rai1con Me ha conquistato 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show deiha raccolto 2.168.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 792.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 945.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 498.000 spettatori (3.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita di1 segna 1.272.000 spettatori ...

