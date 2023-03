Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 19 marzo 2023

(Di lunedì 20 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Resta con me, sebbene in calo, con 3,2 milioni di spettatori. Ulteriore calo per Lo Show dei Record, che porta a casa meno di 2,2 milioni, ma perde qualche spettatore anche Che tempo che fa. Nel pomeriggioIn vince grazie all’assenza di Amici.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3243 spettatori (19,00% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2168 spettatori (share 13,75%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 945 spettatori (5,41%); su Rai2 gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel domenica 19 marzo: la fiction 'Resta con me' di Francesco Arca batte Fazio e Giletti - infoitcultura : Ascolti tv, i dati di domenica 19 marzo 2023 - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - LuciaLaVita1 : RT @Newsinunclick: DAL 23,5% DI SHARE DEGLI ESORDI AL 18% DI GIOVEDÌ. IL PROGRAMMA DI RAI UNO “CINQUE MINUTI”, CONDOTTO DA VESPA, È UN FLOP… - Newsinunclick : DAL 23,5% DI SHARE DEGLI ESORDI AL 18% DI GIOVEDÌ. IL PROGRAMMA DI RAI UNO “CINQUE MINUTI”, CONDOTTO DA VESPA, È UN… -

Chissà che chi di dovere, non ciuna volta per tutte. Guardando all'internazionale Hai ... D'accordo iAuditel e gli algoritmi, ma c'è molto altro. Siamo esseri umani, nonostante tutto (...... dedicato aglidi tutti i programmi andati in onda ieri, apprendiamo che, ancora una volta, a prevalere è stata la serie tv con Arca. Vediamo, nel secondo paragrafo, iesatti. Lo show ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 19 marzo 2023 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Domenica In, Beautiful, Terra Amara, Verissimo, Da Noi A Ruota Libera, L'Eredità e Avanti un ...

Ascolti tv, sabato 18 marzo 2023: Il cantante mascherato (17,9%), Amici di Maria De Filippi (27.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Nuova sfida tra Rai e Mediaset. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera. Tutte le preferenze del pubblico in termini di share e i dati auditel. Ascolti tv 19 marzo: sfida tra Rai e ...3,2 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,2 milioni per lo show di Canale 5 ...