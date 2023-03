Ascolti Tv 19 Marzo 2023 | Resta Con Me batte tutti

(Di lunedì 20 marzo 2023) In 3,243 milioni per la fiction di Rai1 Di seguitoi Dati Auditel per la giornata di ieri, Domenica 19: Standard Auditel Palinsesti 19 03 23 Standard Auditel Fasce 19 03 23 (Nella fotoCon Me) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

... a volte "nascosti", tanto da dare il titolo alla raccolta in uscita il 17per Nar ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI ...Niente botto per Domenica In senza Amici 22 alla domenica pomeriggio: ecco i dati del 19...I dati Auditel riferiti alla giornata di ieri, domenica 19, parlando di un successo netto per la Rai , che grazie alla ficition Resta con me con Francesco Arca si è portata a casa la serata a discapito de Lo Show dei Record di Gerry Scotti , fermo al 13.

Ascolti TV | Domenica 19 marzo 2023. Resta con Me vince col 19% (3,24 mln), i Record 13.8% (2,16 mln), Fazio 1 DavideMaggio.it

3,2 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,2 milioni per lo show di Canale 5 ...Ascolti tv serata di ieri: la fiction con Francesco Arca contro lo show condotto da Gerry Scotti Ancora una domenica, quella di ieri 19 marzo 2023, in cui ...