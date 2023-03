Ascolti TV 19 marzo 2023, dati auditel ieri sera: Resta con Me, Lo Show dei Record, Che Tempo Che Fa (Di lunedì 20 marzo 2023) Ascolti TV 19 marzo 2023 Si rinnova la sfida della domenica sera tra la fiction di Francesco Arca “Resta con Me” e “Lo Show dei Record” di Gerry Scotti. In primo piano anche Fazio con “Che Tempo che Fa”, le puntate speciali de “Le Iene presentano Inside” su Italia 1 e “Non è L’Arena” di Massimo Giletti su La7. L’analisi auditel della domenica si allarga anche con le migliori proposte della domenica pomeriggio. Su Rai 1 “Domenica In” e “Da noi a ruota libera” sfidano “Terra Amara” (al suo debutto di domenica) e “Verissimo”. A seguire, gli Ascolti tv del 19 marzo 2023. auditel domenica 19 marzo 2023: ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 20 marzo 2023)TV 19Si rinnova la sfida della domenicatra la fiction di Francesco Arca “con Me” e “Lodei” di Gerry Scotti. In primo piano anche Fazio con “Cheche Fa”, le puntate speciali de “Le Iene presentano Inside” su Italia 1 e “Non è L’Arena” di Massimo Giletti su La7. L’analisidella domenica si allarga anche con le migliori proposte della domenica pomeriggio. Su Rai 1 “Domenica In” e “Da noi a ruota libera” sfidano “Terra Amara” (al suo debutto di domenica) e “Verissimo”. A seguire, glitv del 19domenica 19: ...

