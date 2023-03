Asciughi i panni all’aria aperta? Usa la Cannella, ecco come e perchè! (Di lunedì 20 marzo 2023) Portare i panni ad asciugare all’aria aperta è un’azione comune che può nascondere alcune insidie. Ad esempio anche le condizioni metereologiche possono non essere, in alcuni giorni, dei grandi alleati e di certo non si possono sottovalutare i problemi che possono creare dei comunissimi piccioni. Infatti i piccioni avvicinandosi ai panni possono sporcarli con estrema facilità. Per evitare che questo possa accadere bisogna prima di tutto cercare di evitare che possano nidificare sul balcone o comunque nelle vicinanze. Fortunatamente si può prevenire questo problema utilizzando dei metodi non aggressivi che li terranno lontani senza, ovviamente, farli del male. Per allontanare questi sgraditi ospiti dal balcone basta semplicemente recuperare della polvere di Cannella. Chiaramente, anche se innocui, i ... Leggi su donnaup (Di lunedì 20 marzo 2023) Portare iad asciugareè un’azione comune che può nascondere alcune insidie. Ad esempio anche le condizioni metereologiche possono non essere, in alcuni giorni, dei grandi alleati e di certo non si possono sottovalutare i problemi che possono creare dei comunissimi piccioni. Infatti i piccioni avvicinandosi aipossono sporcarli con estrema facilità. Per evitare che questo possa accadere bisogna prima di tutto cercare di evitare che possano nidificare sul balcone o comunque nelle vicinanze. Fortunatamente si può prevenire questo problema utilizzando dei metodi non aggressivi che li terranno lontani senza, ovviamente, farli del male. Per allontanare questi sgraditi ospiti dal balcone basta semplicemente recuperare della polvere di. Chiaramente, anche se innocui, i ...

