Arriva il primo videoclip italiano realizzato con intelligenza artificiale

Cool Moon In Deep Water è il videoclip italiano, realizzato dagli Underdog in collaborazione con l'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, interamente con l'uso dell'intelligenza artificiale. Cool Moon In Deep Water, il videoclip tra innovazione e creatività Immagine dal videoclip della canzone degli Underdog – Ph Credit indie-eye.it Dalla collaborazione tra il gruppo Underdog e l'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie nasce il primo videoclip musicale interamente realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale. Il collettivo rompe il silenzio discografico degli anni passati con il nuovo singolo Cool Moon In Deep Water, veicolato dal futuristico ...

