Arresto Trump, McCarthy placa i toni: "Nessuna protesta" (Di lunedì 20 marzo 2023) Domani potrebbero arrestare Donald Trump e l'attenzione è massima. A reprimere la chiamata all'azione che l'ex Presidente degli Stati Uniti ha fatto ai suoi sostenitori è stato Kevin McCarthy. Lo speaker della Camera, scrive l'AGI, ha rilasciato un'intervista a The Hill in cui ha cercato di sedare il clima: "Non penso – ha detto – ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - NicolaPorro : 'Incriminazione solo politica, legalmente non regge. Ma politicamente lo favorisce o lo azzoppa? Intanto, documenta… - putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - NelaBombelli : RT @wuminchia: Trump ha affermato che le agenzie di intelligence statunitensi si stanno preparando per il suo arresto e ha invitato i suoi… - celticgio : Trump rischia l'arresto, l'economia il crollo e la Francia è in fiamme -