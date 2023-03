Arresto Trump: chi lo ha ordinato è al soldo di Soros? (Di lunedì 20 marzo 2023) L'accusa a Donald Trump tuttavia non regge. Inoltre c'è un sospetto su chi ha emanato l'ordine L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di lunedì 20 marzo 2023) L'accusa a Donaldtuttavia non regge. Inoltre c'è un sospetto su chi ha emanato l'ordine L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - NicolaPorro : 'Incriminazione solo politica, legalmente non regge. Ma politicamente lo favorisce o lo azzoppa? Intanto, documenta… - putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - PattyRossy70 : RT @Alexme22Alex: mandato d'arresto per #Putin, incriminazione e arresto per #Trump. Le coincidenze non esistono, il regime globalista si s… - sgorlon_roberto : RT @Alexme22Alex: mandato d'arresto per #Putin, incriminazione e arresto per #Trump. Le coincidenze non esistono, il regime globalista si s… -