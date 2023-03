Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arnautovic, sospiro di sollievo: nessuna frattura al piede destro: Arnautovic, sospiro di sollievo: nessuna frattur… - Gazzetta_it : #Arnautovic, sospiro di sollievo: nessuna frattura al piede destro -

Quindici minuti appena. Un contrasto aereo con Gyomber. L'atterraggio, la... ricaduta. E la richiesta del cambio. Markoè stato il protagonista - con Motta - del tormentone delle ultime due settimane: a Salerno ha vissuto la terza panchina di fila (dal 1') e il tecnico del Bologna lo ha messo nella ripresa, ...Nessun rigore,di sollievo per la Salernitana. La ripresa e Re Mida Dopo 9' di difficoltà ... La riposta di Motta èe Orsolini al posto di Barrow ed Aebischer. Esce anche Mazzocchi, ...Leggi anche Bologna: nuovo infortunio perBologna: si ferma di nuovoSecondo ... Mkhitaryan non ha nulla: l'Inter tira undi sollievo. Buone notizie in arrivo in casa Inter ...

Gli esami hanno evidenziato la lesione di un micromuscolo che si inserisce nel metatarso. Salterà Austria-Azerbaigian del 24, ma potrebbe rientrare 3 giorni dopo contro l'Estonia ...