Armi, per l'Ucraina i saldi sono finiti. Ora agli USA coi magazzini quasi vuoti servono anni e miliardi di dollari per produrre armi nuove (Di lunedì 20 marzo 2023) Sta diventando difficile per il Pentagono continuare a mascherare le condizioni spiacevoli delle scorte militari statunitensi. Per cambiare la realtà non basta far ripetere alla stampa il ritornello della Russia che sta per finire i missili, soprattutto quando all'orizzonte qualcuno prefigura lo scontro diretto con Mosca o persino con Pechino. Al Congresso i deputati americani chiedono conto di come sono stati spesi i denari per l'assistenza a Kiev, mentre i ricercatori analizzano le cifre e prevedono tempistiche lunghissime per il ripristino della potenza militare americana, dissanguata dalla "guerra di prossimità" combattuta con le mani degli ucraini. Ammissioni tardive e imbarazzanti L'allarme sui magazzini quasi vuoti e sull'impossibilità di riempirli a breve termine era già stato lanciato lo scorso autunno, ma in ...

