Armi, per l’Ucraina i saldi sono finiti. Ora agli USA coi magazzini quasi vuoti servono anni e miliardi di dollari per produrre armi nuove (Di lunedì 20 marzo 2023) Sta diventando difficile per il Pentagono continuare a mascherare le condizioni spiacevoli delle scorte militari statunitensi. Per cambiare la realtà non basta far ripetere alla stampa il ritornello della Russia che sta per finire i missili, soprattutto quando all’orizzonte qualcuno prefigura lo scontro diretto con Mosca o persino con Pechino. Al Congresso i deputati americani chiedono conto di come sono stati spesi i denari per l’assistenza a Kiev, mentre i ricercatori analizzano le cifre e prevedono tempistiche lunghissime per il ripristino della potenza militare americana, dissanguata dalla “guerra di prossimità” combattuta con le mani degli ucraini. Ammissioni tardive e imbarazzanti L’allarme sui magazzini quasi vuoti e sull’impossibilità di riempirli a breve termine era già stato lanciato lo scorso autunno, ma in ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 20 marzo 2023) Sta diventando difficile per il Pentagono continuare a mascherare le condizioni spiacevoli delle scorte militari statunitensi. Per cambiare la realtà non basta far ripetere alla stampa il ritornello della Russia che sta per finire i missili, soprattutto quando all’orizzonte qualcuno prefigura lo scontro diretto con Mosca o persino con Pechino. Al Congresso i deputati americani chiedono conto di comestati spesi i denari per l’assistenza a Kiev, mentre i ricercatori analizzano le cifre e prevedono tempistiche lunghissime per il ripristino della potenza militare americana, dissanguata dalla “guerra di prossimità” combattuta con le mani degli ucraini. Ammissioni tardive e imbarazzanti L’allarme suie sull’impossibilità di riempirli a breve termine era già stato lanciato lo scorso autunno, ma in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Alexander Gabuev, direttore @CarnegieRussia ed ex braccio destro di Medvedev al Cremlino: «Per la Cina una sconfitt… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - ladyonorato : L’UE prima ha stanziato miliardi per comprare terapie geniche sperimentali mai testate per fermare il contagio da S… - comeH2O : RT @winter_design: Tomahawk: arma di un popolo oppresso (missile) Apache: etnia sottoposta a genocidio (elicottero) Fallujah: città rasa al… - Giovann16809249 : RT @FabioWolf85: @FabioInnocent10 NON ci sono armi da mandare (il sistema SAMP-T è un discorso diverso in quanto si tratta di un'enorme pre… -