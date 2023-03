Argentina: le amichevoli contro Panama e Curacao verranno trasmesse su Mola Tv (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Argentina torna in campo dopo la splendida cavalcata mondiale in Qatar e lo fa affrontando in amichevole Panama, giovedì 23 marzo all’1.00, e Curacao, martedì 28 marzo sempre all’1.00. Le due gare saranno visibili in esclusiva su Mola Tv, che trasmetterà dunque i primi impegni post-Mondiali di Messi e compagni. Sulla piattaforma sarà inoltre possibile seguire nella giornata di sabato 25 marzo l’amichevole tra Brasile e Marocco, in programma alle ore 23.00. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) L’torna in campo dopo la splendida cavalcata mondiale in Qatar e lo fa affrontando in amichevole, giovedì 23 marzo all’1.00, e, martedì 28 marzo sempre all’1.00. Le due gare saranno visibili in esclusiva suTv, che trasmetterà dunque i primi impegni post-Mondiali di Messi e compagni. Sulla piattaforma sarà inoltre possibile seguire nella giornata di sabato 25 marzo l’amichevole tra Brasile e Marocco, in programma alle ore 23.00. SportFace.

