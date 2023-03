Anziana picchiata e minacciata di morte dal figlio: arrestato (Di lunedì 20 marzo 2023) dopo essere penetrato in casa forzando una finestra in via dei Quintili – Una donna Anziana, ottantenne, picchiata e minacciata di morte dal figlio che da anni pretendeva da lei continuamente soldi. La storia tremenda è avvenuta tra Roma e Frascati fino a quando si è risolta, pochi giorni fa, con l’intervento della polizia a cui la donna s’era rivolta nel novembre scorso a Frascati, dove da Roma si era rifugiata in casa della figlia per sfuggire all’energumeno. L’uomo, di 59 anni, senza fissa dimora, ogni giorno si recava in casa della madre picchiandola e minacciandola di morte se non gli dava il danaro che lui pretendeva. Fuggita a Frascati dalla figlia, la casa in via dei Quintili ha attirato l’ira dell’energumeno che vi è penetrato sfondando una finestra. L’intervento della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023) dopo essere penetrato in casa forzando una finestra in via dei Quintili – Una donna, ottantenne,didalche da anni pretendeva da lei continuamente soldi. La storia tremenda è avvenuta tra Roma e Frascati fino a quando si è risolta, pochi giorni fa, con l’intervento della polizia a cui la donna s’era rivolta nel novembre scorso a Frascati, dove da Roma si era rifugiata in casa della figlia per sfuggire all’energumeno. L’uomo, di 59 anni, senza fissa dimora, ogni giorno si recava in casa della madre picchiandola e minacciandola dise non gli dava il danaro che lui pretendeva. Fuggita a Frascati dalla figlia, la casa in via dei Quintili ha attirato l’ira dell’energumeno che vi è penetrato sfondando una finestra. L’intervento della ...

