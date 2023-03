Antonino Cannavacciuolo offeso allo stadio, scoppia la polemica sui social (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonino Cannavacciuolo è finito in pasto ai soliti inetti che frequentano gli stadi italiani e che ancora oggi, nell’epoca in cui le parole inclusione e diversità riempiono la bocca di tutti, si sentono forti offendendo le persone per il loro fisico. La simpatia di Antonino Cannavacciuolo, il suo lavoro e la notorietà raggiunta in tv, non lo hanno salvato dalla fossa dei leoni che ieri si sono scagliati contro di lui quando, insieme alla sua famiglia, è arrivato allo stadio per seguire il match Torino-Napoli. Antonino Cannavacciuolo è stato preso di mira dai tifosi di casa che si trovavano proprio nei settori sottostanti. Da quel settore si sono levati cori e insulti pesanti (districandosi tra ciccione e cuoco di merda) a cui lo chef non ha saputo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)è finito in pasto ai soliti inetti che frequentano gli stadi italiani e che ancora oggi, nell’epoca in cui le parole inclusione e diversità riempiono la bocca di tutti, si sentono forti offendendo le persone per il loro fisico. La simpatia di, il suo lavoro e la notorietà raggiunta in tv, non lo hanno salvato dalla fossa dei leoni che ieri si sono scagliati contro di lui quando, insieme alla sua famiglia, è arrivatoper seguire il match Torino-Napoli.è stato preso di mira dai tifosi di casa che si trovavano proprio nei settori sottostanti. Da quel settore si sono levati cori e insulti pesanti (districandosi tra ciccione e cuoco di merda) a cui lo chef non ha saputo ...

