Antonino Cannavacciuolo insultato a Torino | “Sei un ri****ne!”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Insulti “da stadio” per lo Chefall’Olimpico Grande di. L’accaduto Ieri pomeriggio, in occasione del match sportivo trae Napoli presso lo stadio Olimpico Grande della città piemontese, lo chef e volto notoviene pesantemente nsultato da alcuni tifosi presenti. In occasione della Festa del Papà, i figli del popolare chef hanno omaggiato il papà tifoso del Napoli dei biglietti ed è stato proprio al termine della gara vinta dai bianco azzurri di Spalletti, che gli ultrà della squadra avversaria hanno inveito contro il volto noto. Nonostante gli insulti,non si è scomposto invitando gli “haters” ad avvicinarsi per ribadire le accuse vis a vis. IMG 2088 Non sappiamo quale sia stato l’epilogo, ...