Antonino Cannavacciuolo allo stadio | volano stracci e insulti | la reazione che nessuno ha notato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mortadesonno : io manco lo voglio vedere quel video in cui offendono Antonino Cannavacciuolo, brutti infami ma con quale coraggio… - filamento_ : RT @aidalaverdadera: Ma i cori che hanno fatto alcuni tifosi del Torino contro Cannavacciuolo? A parte che se Antonino vi acchiappa vi fa p… - BenerusRusso : RT @NotizieFrance: “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuol… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Un pomeriggio allo stadio Olimpico di Torino per vedere all'opera il suo Napoli. Per Antonino Cannavacciuolo cori e insu… - hznll28 : RT @aidalaverdadera: Ma i cori che hanno fatto alcuni tifosi del Torino contro Cannavacciuolo? A parte che se Antonino vi acchiappa vi fa p… -

Attimi di tensione sugli spalti in occasione della sfida di campionato Torino - Napoli col noto cuoco, tifosissimo azzurro, che è stato insultato dai sostenitori del Torino. Le offese personali allo Chefe la reazione del cuoco Bruttissimo episodio di violenza ...In tribuna, tra gli spettatori, c'era anche il famoso chef, da sempre tifosissimo azzurro, che è stato preso di mira da alcuni tifosi granata.insultato dai ...Stanno facendo il giro dei social e sono diventati virali i video in cui lo chef stellatoè bersagliato dagli insulti dei tifosi del Toro. Ieri pomeriggio, il giudice di Masterchef, campano doc, era allo stadio "Olimpico Grande Torino" per la partita Torino - Napoli,...

Lo chef Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio durante Torino-Napoli per il suo peso: la reazione Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...