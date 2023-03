Antonella, Giaele, Milena o Nikita: chi sarà finalista e chi eliminata? I sondaggi (Di lunedì 20 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Questa settimana al televoto al Grande Fratello Vip ci sono quattro donne, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon ed il televoto avrà un duplice esito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) I telespettatori rispondono alla domanda ‘Chi vuoi in finale?‘, ma oltre a decretare la nuova finalista (ovvero colei che avrà ottenuto più voti), grazie al televoto assisteremo anche ad una nuova eliminazione, dato che la ragazza che avrà ottenuto meno voti sarà direttamente eliminata. Vi ricordo che nel corso dei mesi sono già stati svelati e usati tutti e quattro i biglietti di ritorno e al momento in Casa nessuno ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023) Parliamo di. Questa settimana al televoto al Grande Fratello Vip ci sono quattro donne,Fiordelisi,De Donà,Miconi ePelizon ed il televoto avrà un duplice esito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) I telespettatori rispondono alla domanda ‘Chi vuoi in finale?‘, ma oltre a decretare la nuova(ovvero colei che avrà ottenuto più voti), grazie al televoto assisteremo anche ad una nuova eliminazione, dato che la ragazza che avrà ottenuto meno votidirettamente. Vi ricordo che nel corso dei mesi sono già stati svelati e usati tutti e quattro i biglietti di ritorno e al momento in Casa nessuno ha ...

