Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 20 marzo (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la pausa del 17 marzo, in cui Uomini e Donne non è andato in onda per trasmettere lo speciale sul serale di Amici, il dating show più amato d’Italia ritorna sul piccolo schermo, ripartendo esattamente da dove c’eravamo interrotti. Scopriamo quindi tutte le Anticipazioni riguardo alla puntata che verrà trasmessa questo pomeriggio su Canale5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50 TRONO CLASSICO L’ultima volta è stato Federico a compiere finalmente la sua scelta, che si è rivelata essere Carola, a scapito di Alice, la quale non ha potuto fare a meno di dirsi delusa e amareggiata, sebbene nel profondo era ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la pausa del 17, in cuinon è andato in onda per trasmettere lo speciale sul serale di Amici, il dating show più amato d’Italia ritorna sul piccolo schermo, ripartendo esattamente da dove c’eravamo interrotti. Scopriamo quindi tutte leriguardo allache verrà trasmessa questo pomeriggio su Canale5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguirein streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sullaalle 19:50 TRONO CLASSICO L’ultima volta è stato Federico a compiere finalmente la sua scelta, che si è rivelata essere Carola, a scapito di Alice, la quale non ha potuto fare a meno di dirsi delusa e amareggiata, sebbene nel profondo era ...

