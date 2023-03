Annunziata sbotta con Roccella, FdI protesta: “Il servizio pubblico volti pagina” (Di lunedì 20 marzo 2023) “È davvero inaccettabile”. Fratelli d’Itaila protesta contro Lucia Annunziata per il duro botta e risposta con la ministra Eugenia Roccella. Durante la puntata di ieri di “Un’ora in più”, su Rai3, la ministra per le Pari opportunità, la natalità e la famiglia era tornata sul tema della maternità surrogata, annunciando una legge contro l’utero in affitto. “La politica serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro”, le parole di Roccella, a cui la conduttrice aveva risposto duramente.“Voi avete la responsabilità di farle quelle leggi, c…o”, aveva replicato. La giornalista si era poi scusata a più riprese per l’espressione, senza però placare le polemiche che si sono venute a scatenare. Secondo i ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) “È davvero inaccettabile”. Fratelli d’Itailacontro Luciaper il duro botta e risposta con la ministra Eugenia. Durante la puntata di ieri di “Un’ora in più”, su Rai3, la ministra per le Pari opportunità, la natalità e la famiglia era tornata sul tema della maternità surrogata, annunciando una legge contro l’utero in affitto. “La politica serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro”, le parole di, a cui la conduttrice aveva risposto duramente.“Voi avete la responsabilità di farle quelle leggi, c…o”, aveva replicato. La giornalista si era poi scusata a più riprese per l’espressione, senza però placare le polemiche che si sono venute a scatenare. Secondo i ...

