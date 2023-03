Annunziata-Roccella, interviene Del Debbio: “Parolaccia non è grave, quel ‘muovetevi’ al ministro sì” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “A me non interessa la Parolaccia, non mi fa effetto una che dice ‘caz..’, non ha detto una bestemmia, ci può stare in un momento di agitazione, diciamo così. quello che colpisce è che una conduttrice Rai, che può aver legittimamente le sue idee, di fatto è entrata in contraddittorio in modo secondo me fuori dalle righe con un ministro che difendeva la sua politica”. E’ l’opinione del conduttore Paolo Del Debbio che, interpellato dall’Adnkronos, commenta così lo scambio tra Lucia Annunziata e la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella nel corso dell’ultima puntata di ‘Mezz’Ora in Più’ su Rai3. Nel corso dell’intervista, che verteva sul tema del riconoscimento dell’omogenitorialità, alla conduttrice è scappata una Parolaccia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “A me non interessa la, non mi fa effetto una che dice ‘caz..’, non ha detto una bestemmia, ci può stare in un momento di agitazione, diciamo così.lo che colpisce è che una conduttrice Rai, che può aver legittimamente le sue idee, di fatto è entrata in contraddittorio in modo secondo me fuori dalle righe con unche difendeva la sua politica”. E’ l’opinione del conduttore Paolo Delche, interpellato dall’Adnkronos, commenta così lo scambio tra Luciae la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenianel corso dell’ultima puntata di ‘Mezz’Ora in Più’ su Rai3. Nel corso dell’intervista, che verteva sul tema del riconoscimento dell’omogenitorialità, alla conduttrice è scappata una...

