Annunziata intervista in tv la ministra Roccella: "Fate queste leggi, ca..o!" (Di lunedì 20 marzo 2023) "E Fate queste leggi, cazzo!" Una parolaccia in diretta su Rai 3, la tv di Stato, la spara la giornalista Lucia Annunziata mentre sta intervistando la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.Un comportamento a dir poco consono, quello della giornalista, a tratti da militante di partito e che discutendo animatamente di utero in affitto, diritti per le famiglie omogenitoriali e figli di coppie gay, la Annunziata nel suo programma "Mezz'ora in più" accusa il Governo Meloni e la sua ospite di non fare nulla in termini di diritti "arcobaleno", anzi di usare escamotage e addirittura "trucchi" per non approvare leggi sul tema della maternità surrogata e sulla registrazione anagrafica dei figli già nati da "utero in affitto".

