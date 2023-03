Annunci trappola e agenzie fantasma | dilagano le truffe nel settore affitti

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO – Cerchi una casa o una stanza in affitto, trovi una truffa. Il ritorno alla normalità, con la pandemia fortunatamente ormai alle spalle, ha rilanciato il mercato immobiliare e, complice l’uso sempre più diffuso di internet, glifioccano sul web. Purtroppo, dietro alcune offerte si nascondono delle fregature. Esche per lavoratori e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Crisi: italiani sempre più spaventati dal futuro Il mercato dell’energia sta diventando un far west, da Codici linea dura contro le società che non rispettano i consumatori 2.000 miliardi fermi sui conti correnti degli italiani Il consiglio provinciale di Bolzano chiede l’ora legale permanente Sostenibilità sempre più centrale per il mondo delle cooperative Borsa di ...