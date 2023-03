Andrea Belleri | “Studio e insegno come rendere sicuri gli edifici in caso di terremoti”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Mi occupo delle costruzioni, in modo particolare del loro comportamento indie direnderle più resistenti”. Così il professor, docente di Tecnica delle costruzioni all’Università degli Studi di Bergamo, illustra il proprio ambito di ricerca e insegnamento. Grazie all’importante lavoro svolto è uno dei sette professori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il livello più elevato di produttività scientifica. Elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. Illustrando il proprio percorso formativo, il professorspiega: “Sono ingegnere civile in ambito strutture, Ho effettuato il dottorato di ...