Ancora voci sul ritorno di Giletti in Rai | e sempre al posto di Fazio il cui contratto è in scadenza

"Sarebbe in corso una trattativa tra Massimo Giletti e la nuova compagine governativa per riportare il conduttore di #NonÈLArena in Rai. TvBlog riferisce che Giletti potrebbe ereditare la domenica sera di Rai 3, al posto di Fabio Fazio, il cui contratto è in scadenza". Era il 2017 quando L'Arena di Giletti viene tolta dalla Rai e passa a La7, da quel momento le voci su un possibile ritorno del conduttore nella tv di stato ricorrono con cadenza quasi annuale, ma stavolta sembra che la notizia abbia davvero un serio fondamento. Di un avvicendamento tra Fazio e Giletti si era già parlato nel 2019 ma la cosa non aveva avuto seguito.

