Amici | Francesca Tocca è davvero incinta? La ballerina finalmente rompe il silenzio

(Di lunedì 20 marzo 2023)potrebbe essere in dolce attesa, almeno questo è il pettegolezzo che sta circolando da diversi giorni in rete. Il 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di, che ha ottenuto un enorme successo di ascolti e di interazioni social. Proprio sui social gli utenti hanno sollevato un dubbio riguardo una delle ballerine professioniste L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Durante la prima puntata del serale di Amici 22, Francesca Tocca non si è esibita e il suo outfit ha lasciato inten… - infoitcultura : Amici 22, Francesca Tocca incinta? Lei svela qual è la verità - fanpage : Francesca Tocca ha smentito le voci secondo le quali sarebbe incinta per la seconda volta del compagno Raimondo Tod… - RegalinoV : Amici 22, Francesca Tocca è incinta? Scoppia il gossip ma lei smentisce tutto - IncontriClub : Amici 22, Francesca Tocca non balla: i dubbi del pubblico in rete -

... Donatella Cocchini, in collaborazione conRomana Lovelock e l'altra affidata alla ... Glime ne parlano spesso, tutti i collaboratori che per me sono così importanti. Lo dico sempre che ...... e sostenuto dalla direttrice del carcere stesso,Paola Lucrezi. Un progetto che era nato ... Lo so per esperienza personale, ho visto moltifinire male . Per questo ho deciso di ...Auditel, ascolti tv di:, Domenica In, Verissimo, Da Noi A Ruota Libera - 19 marzo 2023 Su ... Da Noi A Ruota Libera programma condotto daFialdini ha raccolto un ascolto medio di ben ...

Amici, Francesca Tocca è incinta Today.it

La danzatrice professionista rompe il silenzio sulle indiscrezioni che la vorrebbero in dolce attesa: ecco come stanno le cose ...Francesca Tocca ha smentito le voci secondo le quali sarebbe incinta per la seconda volta del compagno Raimondo Todaro, circolate sui social dopo la ...