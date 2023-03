Ambrosini | ' ' Leao è ad una svolta chiave della sua carriera' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _sscn_ : Perché Ambrosini non pensa a Leao? -

L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale sul momento difficile dei rossoneri e del portoghese in particolare. 'ha qualità ...... velocità, fantasia e imprevedibilità del primo Pioli: quello con Theo terzino - mezzala, con... e con Pirlo, Gattuso ein mezzo: può essere un suggerimento tattico per Pioli la cui ...Pirlo, i rossoneri che allenerebbe oggiha infine sorpreso Pirlo con una domanda ..., Tonali Per quanto riguardaè a volte il suo atteggiamento che può farti arrabbiare, tipo ...

Milan, Ambrosini: “A Monza Leao ha gestito le sue folate” Pianeta Milan

Su Prime Video è andato in onda un estratto di un'intervista di Massimo Ambrosini ad Andrea Pirlo, suo ex compagno al Milan e di Nazionale, oggi allenatore in Turchia ...Pirlo ha parlato in uno speciale di Amazon Prime intervistato da un caro ex compagno. Parole da brividi sul Milan quelle dell'ex calciatore ...