Ambiente: Mari (Avs), 'nuova esplosione nel Cilento, intervenga ministro Pichetto Fratin' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica per chiedere immediatamente conto della progressiva distruzione della falesia messa in atto dal Comune di Camerota a Cala Finocchiara, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento". Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco Mari. "Da ormai due mesi nell'area della spiaggia del Mingardo, uno dei tratti di costa più belli e suggestivi della Campania, si stanno portando avanti lavori di smantellamento della falesia che non sono sostenuti da nessuna presunto grave o imminente pericolo e non sono accompagnati da alcuna perizia geologica dettagliata che giustifichi operazioni di tale portata. Sulla falesia è stato utilizzato il tritolo e il sindaco ha annunciato per il 21 marzo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Ho presentato un'interrogazione aldell'e della sicurezza energetica per chiedere immediatamente conto della progressiva distruzione della falesia messa in atto dal Comune di Camerota a Cala Finocchiara, nel cuore del Parco Nazionale del". Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco. "Da ormai due mesi nell'area della spiaggia del Mingardo, uno dei tratti di costa più belli e suggestivi della Campania, si stanno portando avanti lavori di smantellamento della falesia che non sono sostenuti da nessuna presunto grave o imminente pericolo e non sono accompagnati da alcuna perizia geologica dettagliata che giustifichi operazioni di tale portata. Sulla falesia è stato utilizzato il tritolo e il sindaco ha annunciato per il 21 marzo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Nuova esplosione in Cilento, Mari: Intervenga il Ministro dell'Ambiente #Camerota - cilento_tv : Ambiente, Mari: Nuova esplosione nel Cilento, Ministro Pichetto Fratin intervenga - giuspaggi66 : @LadyMarilena Si si...grazie Mari...io sono abbastanza attento all'ambiente e li cestino bene ?????? - MarikaSurace : @robertinofuffol Sono cosiddetti perché in realtà sono esibizionisti che non hanno studiato impatto e rilevanza di… - LaVocedellJonio : La #plastica continua a rappresentare una #minaccia per l'#ecosistema, anche quella biodegradabile che è accumulata… -