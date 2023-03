Amazon taglia altri 9mila posti di lavoro (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Amazon ha in programma di tagliare altri 9mila posti di lavoro. L’annuncio, arrivato oggi dal gruppo fondato da Jeff Bezos (che si aggiunge al lungo elenco di licenziamenti nel settore tecnologico), non sembra riuscire a far risalire il titolo che perde il 2,30% ed è scambiato intorno a 96,50 dollari. Il gigante dell’e-commerce aveva già annunciato a gennaio piani per eliminare 18mila posti di lavoro, portando i tagli totali previsti a 27mila unità. Amazon ha spiegato che i nuovi tagli avverranno in alcune delle sue maggiori attività, tra cui la sua divisione di cloud computing Amazon Web Services e la sua unità pubblicitaria, nonché nel business dello streaming di videogiochi Twitch e altre divisioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –ha in programma diredi. L’annuncio, arrivato oggi dal gruppo fondato da Jeff Bezos (che si aggiunge al lungo elenco di licenziamenti nel settore tecnologico), non sembra riuscire a far risalire il titolo che perde il 2,30% ed è scambiato intorno a 96,50 dollari. Il gigante dell’e-commerce aveva già annunciato a gennaio piani per eliminare 18miladi, portando i tagli totali previsti a 27mila unità.ha spiegato che i nuovi tagli avverranno in alcune delle sue maggiori attività, tra cui la sua divisione di cloud computingWeb Services e la sua unità pubblicitaria, nonché nel business dello streaming di videogiochi Twitch e altre divisioni ...

