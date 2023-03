Amazon taglia altri 9.000 posti di lavoro (Di lunedì 20 marzo 2023) . Lo afferma l'amministratore delegato Andy Jassy ai dipendenti. "Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) . Lo afferma l'amministratore delegato Andy Jassy ai dipendenti. "Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime ...

Amazon taglia altri 9.000 posti di lavoro. Lo comunica l'amministratore delegato Andy Jassy in un memo inviato ai dipendenti: "Decisione difficile ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine"